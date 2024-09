Teilnehmer eines Protests gegen die Wahlparty und rechte Politik der AfD versammeln sich nahe dem Veranstaltungsort der AfD-Wahlparty in Potsdam-Marquardt. In Brandenburg findet am Sonntag die Landtagswahl statt. (zu dpa: «AfD-Wahlparty mit Abschiebe-Lied – Protestdemonstration»)

Foto: Christoph Soeder/DPA