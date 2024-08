Plus Dresden

AfD in Sachsen bei Umfrage knapp vor der CDU

Es bleibt beim engen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD in Sachsen. Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl am 1. September stehen beide Parteien einsam an der Spitze. Mal liegt die eine vorn, mal die andere. Laut einer Insa-Wahlumfrage im Auftrag von „Sächsischer Zeitung“, „Leipziger Volkszeitung“ und „Freier Presse“ käme die AfD auf 32 Prozent der Stimmen, gefolgt von der CDU mit 29 Prozent.