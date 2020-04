Verlassene Strände in Hurghada

Ägyptens Badeorte sind menschenleer

Türkisblaues Meer, einsame Strände – was nach Traumurlaub klingt, ist in Zeiten von Corona für viele Badeorte zur traurigen Wirklichkeit geworden. So ergeht es auch Hurghada, wo normalerweise die Tourismussaison längst begonnen hätte.

Lesezeit: 2 Minuten