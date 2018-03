Adrion beruft vier Neue – Ohne ter Stegen und Gündogan

Ohne Ilkay Gündogan und Torhüter Marc-Andre ter Stegen, dafür mit vier Neulingen bestreitet die U 21-Fußball-Nationalmannschaft das Testspiel gegen Argentinien am nächsten Dienstag in Offenbach (20.30 Uhr).

Rainer Adrion nominiert vier Neulinge.

Foto: Andreas Gebert – DPA

DFB-Trainer Rainer Adrion nominierte in Oliver Sorg (SC Freiburg), Stefan Thesker (1899 Hoffenheim), Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) und Sebastian Polter (1. FC Nürnberg) vier Akteure erstmals für die Auswahl. Die verletzten Stürmer Pierre-Michl Lasogga und Peniel Mlapa stehen Adrion nicht zur Verfügung.

Die Partie gegen Argentinien ist das letzte Testspiel vor den abschließenden EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland (7. September) und in Bosnien (10. September), ehe im Oktober die Playoffs zur EM-Endrunde anstehen. Die Südamerikaner sind erstmals Testspielgegner einer deutschen U 21. «Das ist eine schöne Aufgabe für die Mannschaft und eine Herausforderung, wenn man den Gegner vorher nicht im Detail analysieren kann», sagte Adrion, der auf den in die A-Mannschaft berufenen Gündogan verzichten muss. Der mit Borussia Mönchengladbach in den Playoffs der Champions League beschäftigte ter Stegen erhält eine Pause.