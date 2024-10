Viele Bike+Ride-Anlagen sind gut erreichbar und wenig ausgelastet, doch oft mangelt es an Überdachungen, Lademöglichkeiten für E-Bikes und abschließbaren Fahrradgaragen, wie ein ADAC-Test an Bahnhöfen in zehn deutschen Großstädten ergab. (zu dpa: «ADAC-Test: Diese «Bike+Ride»-Stationen sind «sehr gut»») Foto: Jan Woitas/DPA