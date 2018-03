Aus unserem Archiv

München

Zu Fronleichnam und am Wochenende wird es laut ADAC zum ersten «Verkehrskollaps» des Sommers kommen. Vor allem am Mittwochnachmittag, am Donnerstag und am Samstag müssten Autofahrer mit langen Staus rechnen, teilte der Automobilclub in München mit. Grund für die Engpässe auf deutschen Autobahnen sei zum einen Fronleichnam am Donnerstag, der in einigen Bundesländern ein Feiertag ist. Zeitgleich beginnen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Sommerferien. Darüber hinaus enden an diesem Wochenende die Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg.