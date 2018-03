Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Und schon wieder brechen die Börsen ein, die Nerven in der Finanzwelt liegen blank: Deutschlands mächtigster Banker Josef Ackermann fühlt sich bereits an den Herbst 2008 erinnert. Vor beinahe genau drei Jahren hatte die US-Bank Lehman Brothers Insolvenz angemeldet, die Weltwirtschaft stürzte in eine tiefe Rezession. Die Warnung traf den Nerv der Märkte. Der deutsche Leitindex brach ein. Der Dax sackte auf den tiefsten Stand seit September 2009 und verlor zwischenzeitlich bis zu 5,8 Prozent.