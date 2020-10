Posen

Wettkämpfe in Posen

Achter nimmt Kurs auf EM-Gold – Dämpfer für Zeidler

Nach langer durch die Corona-Pandemie verursachter Wettkampfpause sind die Ruderer in ihre einzige Saison-Regatta gestartet. Beim Sieg im EM-Vorlauf bewies der Achter, dass er kaum an Schlagkraft verloren hat. Doch nicht alle Athleten haben die Pause so gut verkraftet.