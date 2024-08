Turn-Superstar Simone Biles gewinnt ihr sechstes Olympia-Gold. Dabei gelingt ihr im Mehrkampf bislang Einmaliges. Die deutsche Meisterin Helen Kevric turnt sich in die Top Ten.

Olympia, Paris 2024, Turnen, Mehrkampf, Frauen, Finale, Simone Biles aus den USA jubelt nach ihrer Übung am Schwebebalken. (zu dpa: «Acht Jahre nach Rio: Biles wieder Mehrkampf-Olympiasiegerin») Foto: Marijan Murat/DPA

Paris (dpa). US-Superstar Simone Biles hat ihren sechsten Olympiasieg gefeiert. Die 27-Jährige gewann bei den Olympischen Spielen in Paris den Mehrkampf und ist damit die erste Turnerin, die jeweils Olympia-Gold in diesem Wettbewerb im Abstand von acht Jahren geholt hat. Zwei Tage nach dem Erfolg mit dem Team der USA kam die Vierkampf-Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 in der erneut ausverkauften Arena Bercy auf fabelhafte 59,131 Punkte.

Zweite wurde Rebeca Andrade aus Brasilien mit 57,932 Zählern vor Tokio-Olympiasiegerin Sunisa Lee aus den USA mit 56,465 Punkten. Beste Deutsche war Helen Kevric. Die 16 Jahre alte Mehrkampf-Meisterin erreichte an Schwebebalken, Boden, Stufenbarren und Sprung insgesamt 54,598 Punkte und belegte bei ihrem Olympia-Debüt den hervorragenden achten Rang. Die Kölnerin Sarah Voss wurde 24. mit 49,999 Zählern.

