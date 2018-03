Achselhaare nicht zu kurz abrasieren

Achselhaare sehen gerade im Sommer nicht gerade schick aus. Mit der Rasur sollte man es aber nicht übertreiben: Wer die Achselhaare zu kurz stutzt, riskiert Abszesse.

Rasierte Achseln sehen gepflegt aus. Werden Achselhaare jedoch zu tief rasiert, ziehen sie sich nach der Rasur unter die haut zurück – schlimmstenfalls bilden sich dann Abszesse.

Foto: Heiko Wolfraum – DPA

Werden Achselhaare zu tief rasiert, ziehen sie sich nach der Rasur unter das Hautniveau zurück. Die Folge können Abszesse sein. «Teilweise wachsen die Haare dann nicht mehr aus der Pore heraus, sondern unter der Haut in verschiedene Richtungen weiter», erläutert der Mediziner Heiko Grimme, Mitglied der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. Dies führt dann zu Entzündungen. Grimme rät daher auch davon ab, bei der Rasur an den Haaren zu ziehen oder zu zupfen, um sie möglichst gründlich abrasieren zu können.

Grimme empfiehlt Menschen, die häufig Probleme mit Abszessen haben, die rasierten Stellen vor und nach der Rasur zu desinfizieren. Außerdem helfe auch eine Trockenrasur, da auf diese Weise die Haare nicht so tief abgeschnitten werden. So verringert sich die Gefahr, dass die Haare einwachsen.

Schon kleinste Verletzungen an der Hautoberfläche, beispielsweise durch die Rasur, begünstigen die Abszessbildung. «Dies passiert, wenn Entzündungen an der Hautoberfläche sich entlang der Haarwurzel tiefer in den Körper ausbreiten», erklärt der Facharzt für Dermatologie aus Stuttgart. Abszesse sind gerötete Schwellungen, die sehr schmerzhaft sein können. Spätestens wenn der Betroffene seinen Arm nicht mehr heben kann oder die Schmerzen zunehmen, empfiehlt sich ein Gang zum Arzt.