ACE-Test: Das taugen Deutschlands Schnellladestationen

Berlin (dpa/tmn). Wie gut kann ich mit meinem E-Auto aktuell unterwegs in Deutschland laden? Das hat der Auto Club Europa (ACE) untersucht. Insgesamt 189 Schnellladestationen mit insgesamt 1.737 Ladepunkten wurden zwischen dem 1. Aprilund dem 31. Juli 2024 unter die Lupe genommen. Dabei wurden nur Anlagen berücksichtigt, die entlang einer Autobahn oder einer Bundesstraße liegen.

Fazit des Clubs: Die Ladesäulen seien besser als ihr Ruf. So hat der Großteil der Anlagen (61 Prozent) den Angaben zufolge den Test «bestanden», während 37 Prozent sogar mit dem Prädikat «exzellent» ausgezeichnet worden sind. Hinsichtlich der Barrierefreiheit ist aber noch viel Luft nach oben. So bieten von den 189 Ladestationen nur 12 Prozent mindestens einen barrierefreien Stellplatz an.

Nur drei Anlagen fielen durch – aber knapp

Allerdings sind insgesamt auch nur drei Anlagen «durchgefallen». Wobei der Club erwähnt, dass diese nur knapp ein «Bestanden» verfehlt haben. Bundesweit lag der Schnitt bei 13,17 von 19 erreichbaren Punkten.

Im Zentrum des Tests standen die Kategorien Ladeleistung, Bezahloptionen, Bedienbarkeit, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit und Service & Familienfreundlichkeit. Im vom ACE entworfenen Erhebungsbogen mit 24 Kriterien ging es um Fragen wie:



«Kann ad hoc – auch ohne Ladekarte – geladen werden?», «Können auch Menschen mit Behinderung problemlos die Ladestation anfahren und bedienen?», «Stehen E-Autofahrende während des Ladestopps im Regen oder im Dunkeln?», «Gibt es ein gastronomisches Angebot und die Möglichkeit, eine Toilette zu nutzen?».