Neumagen-Dhron

Absturz eines Hängegleiters

Am Samstag, dem 01.05.2021 kam es gegen 17:30 Uhr zum Absturz eines Hängegleiters an der Startrampe in Neumagen-Dhron (Fuchsberg) Der 63jährige Pilot wurde kurz nach dem Start durch eine Windböe erfasst.