Absprache? Karateka Bitsch und sein Trainer äußern Vorwürfe

Karateka Noah Bitsch und sein Bundestrainer Thomas Nitschmann haben nach dem Vorrunden-Aus des 31-Jährigen bei den Olympischen Spielen in Tokio schwere Vorwürfe gegen dessen Konkurrenten erhoben.

„Wer die beiden kennt, weiß, dass der Kampf fingiert war“, sagte Nitschmann über das abschließende Duell der Gruppenphase zwischen dem Aserbaidschaner Rafael Aghayev und dem Italiener Luigi Busa. Aghayev habe Busa „gewinnen lassen, sodass beide weiterkommen“.

Bitsch sprach von einem „Schnippchen“, dass ihm die beiden Rivalen geschlagen hätten. „Keine Ahnung, warum. Das sind so geile Typen“, sagte er. Eigentlich gehöre zu Olympia Fairplay. „Das war nicht olympiareif, was die gebracht haben.“ Aghayev und Busa waren am Abend (Ortszeit) noch im laufenden Wettbewerb aktiv.

Um das Halbfinale der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm in der Disziplin Kumite zu erreichen, hätte Bitsch einen der ersten beiden Plätze in seiner Gruppe belegen müssen. Er wurde aber nur Dritter. Nach einer Niederlage gegen Aghayev und einem Sieg gegen den Kasachen Nurkanat Aschikanow verlor er gegen Busa. Trotz eines weiteren Sieges gegen Tsuneari Yahiro (Australien) war sein Weiterkommen damit vom Duell zwischen Aghayev und Busa abhängig. Hätte Busa nicht gewonnen, wäre Bitsch Zweiter geworden. Der Italiener gewann aber.

„Ein Unentschieden hätte auch gereicht“, sagte Nitschmann. „Aber ein Unentschieden so zu halten, dass es nicht auffällt, ist schwierig. Natürlich ist das tragisch, aber letztlich hatte Noah es in der Hand, selbst gegen Luigi zu gewinnen – so dass es zu dieser Situation nicht kommen kann.“ Er müsse auf sich gucken und habe einen „Matchball“ gegen Busa nicht genutzt, sagte Bitsch selbst. Trotz der verpassten Medaille sei er mit seiner Leistung zufrieden. „Das war mein letzter Wettkampf“, sagte Bitsch. „Hiermit beende ich meine Karriere.“

