Abschlussmeldung Dachstuhlbrand vom 08.05.2021

Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sind mit Löscharbeiten betraut. Polizei ist vor Ort. Derzeit können keine weiteren Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.



Abschlussmeldung:



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürfte das Feuer in der Scheune ausgebrochen sein und sich auf den Dachstuhl des Wohngebäudes ausgeweitet haben.

Die ca. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kisselbach, Oberwesel, Argenthal, Rheinböllen, Simmern, Liebshausen und Steinbach konnten den Brand in den Nachmittagsstunden löschen.

E wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



