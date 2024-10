Mireille Mathieu tritt 2023 in der Livesendung "Das Adventsfest der 100.000 Lichter auf. Mit ihrer letzten großen Tournee «Goodby my Love Goodby» kehrt sie wieder nach Deutschland zurück. Die Tour startet am 24. Oktober in Chemnitz. (zu dpa: «Abschiedstournee führt Mireille Mathieu nach Deutschland») Foto: Bodo Schackow/DPA