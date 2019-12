Alta Badia

Ski alpin

Abgesagte Gröden-Abfahrt soll in Bormio nachgeholt werden

Die Abfahrt aus Gröden soll am 27. Dezember in Bormio nachgeholt werden. „Ich kann das Ersatzrennen in Bormio noch nicht bestätigen, aber wir arbeiten daran“, sagte der Renndirektor des Skiweltverbands, Markus Waldner, bei der Mannschaftsführersitzung.