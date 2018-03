Es ist ein Problem, das besonders im Sommer auftritt: Schnell mal den Lippenstift aus der Tasche holen, auftragen und schon ist es passiert – das teure Schminkuntensil ist abgebrochen. Den geliebten Lippenstift muss man aber nicht wegwerfen.

Ein abgebrochener Lippenstift lässt sich wieder zusammenfügen.

Foto: Jens Schierenbeck/dpa-tmn

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Ein abgebrochener Lippenstift lässt sich unter Umständen retten. Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt am Main weiß Rat:

So sollen die die Enden kurz erwärmt und wieder aufeinander gesetzt werden. „Anschließend den Lippenstift in den Kühlschrank legen, so dass er wieder fest wird“, sagt Huber.