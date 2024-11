Blick am frühen Morgen in die Herbertstraße im Stadtteil St. Pauli, während ein Gabelstapler von der Westseite mit Betonfundamenten hineinfährt. Die denkmalgeschützte Sichtschutzanlage an der Ostseite wird komplett durch eine neue Toranlage ersetzt. Hinter dem berühmten Sichtschutz sitzen seit mehr als 100 Jahren Prostituierte auf Hockern in Koberfenstern, präsentieren sich und warten auf Freier oder sprechen die männlichen Passanten bei geöffnetem Fenster an. (zu dpa: «Abbau der Tore der berühmten Herbertstraße hat begonnen») Foto: Marcus Brandt/DPA