Ab hinters Lenkrad – Neuer Fahrer-Airbag

SP-X/Friedrichshafen. Form und Funktion von Autolenkrädern werden stark vom integrierten Airbag beeinflusst. Zulieferer ZF Lifetec lässt das Schutzsystem nun vom Lenkradtopf hinter das Volant wandern und will so mehr Flexibilität bei der Gestaltung ermöglichen. Bei dem nun vorgestellten Konzept entfaltet sich der Airbag von hinten durch das Lenkrad in Richtung Fahrer, wodurch die waagrechte Speiche sowie die Nabe für neue Funktionen frei werden – etwa für Displays oder als Bestandteil der Innenraum-Beleuchtung. Zudem sind ein flexibleres Design sowie der Einsatz neuer Materialien möglich. Kompromisse bei der Sicherheit gibt es den Entwicklern zufolge nicht. Einen Zeitpunkt für eine mögliche Serieneinführung nennt ZF nicht.

ZF versetzt den Airbag hinter das Lenkrad Foto: ZF

Holger Holzer/SP-X