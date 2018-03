Berlin

Im öffentlichen Dienst wird es ab heute Warnstreiks geben. Die Friedenspflicht ist um Mitternacht ausgelaufen. Der Verdi-Landesbezirk Bayern hatte befristete Arbeitsniederlegungen und Aktionen schon für unmittelbar danach angekündigt. Auch die zum Beamtenbund dbb zählende Gewerkschaft komba kündigte Aktionen an. Betroffen sein sollen unter anderem Peine, Göttingen und Salzgitter in Niedersachsen und Augsburg in Bayern. Gestreikt werden soll etwa in Kitas, im Nahverkehr oder bei der Müllabfuhr.