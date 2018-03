A501-Zahlen-12.12.2017_k

Eishockey

Regionalliga West

Herforder EV - ERV Dinslaken 8:5 EC Lauterbach - EHC Neuwied Fr. 20.00 Hammer Eisbären - Ratinger Ice Aliens Fr. 20.00 Herforder EV - EG Diez-Limburg Fr. 20.30 Hammer Eisbären - EG Diez-Limburg So. 18.30 Soester EG - EC Lauterbach So. 19.00 ERV Dinslaken - EHC Neuwied So. 19.00 Neusser EV - Herforder EV So. 20.00

1. EG Diez-Limburg 21 142: 80 49 2. Herforder EV 21 119: 75 48 3. Ratinger Ice Aliens 22 96: 75 41 4. EHC Neuwied 21 96: 85 38 5. Hammer Eisbären 20 81: 64 34 6. ERV Dinslakener Kobras 22 76:100 24 7. Soester EG 20 87:100 21 8. Neusser EV 21 59:109 17 9. EC Lauterbach 20 63:131 10