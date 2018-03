A501-Tabelle-90011_k

Eishockey

Regionalliga West

Neusser EV – Soester EG Fr. 20.00 EHC Neuwied – Ratinger Ice Aliens Fr. 20.00 EG Diez-Limburg – ERV Dinslaken Fr. 20.30 Herforder EV – Hammer Eisbären Fr. 20.30 EC Lauterbach – Ratinger Ice Aliens So. 18.00 Soester EG – EHC Neuwied So. 19.00 ERV Dinslaken – Neusser EV So. 19.00

1. EG Diez-Limburg 28 177:107 64 2. Herforder EV 28 145:101 58 3. EHC Neuwied 28 137:109 56 4. Ratinger Ice Aliens 28 118: 99 50 5. Hammer Eisbären 28 111: 91 43 6. ERV Dinslakener Kobras 27 96:122 31 7. Soester EG 26 103:130 28 8. EC Lauterbach 28 109:172 22 9. Neusser EV 27 76:141 20