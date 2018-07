Überlebendes Nowitschok-Opfer aus dem Krankenhaus entlassen

Salisbury

Ein mit dem Kampfstoff Nowitschok in Kontakt gekommener Brite ist aus dem Krankenhaus in Salisbury entlassen worden. Der 45-jährige Mann und seine 44-jährige Lebensgefährtin waren Ende Juni in die Klinik gebracht worden – die Frau war an den Folgen gestorben. Die Polizei hat inzwischen eine kleine Flasche aus der Wohnung des Mannes im nahen Amesbury als Quelle des Nervengifts identifiziert. Die Behörden schließen nicht aus, dass noch weitere Gegenstände und Orte in der Umgebung von Salisbury mit Nowitschok kontaminiert sein könnten.