Aus unserem Archiv

Wer fliegt denn da am Brandenburger Tor entlang? Stabhochspringer Björn Otto hat sich bei der Team-Challenge «Berlin fliegt!» in die Luft gewagt und mit seiner Höhe großen Anteil am Sieg des deutschen Teams vor den USA, Russland und Frankreich gehabt. Foto: Marc Tirl