Über 90 Minuten bissig – und vorne traf Thorsten Kleber

Mükkerem Serdar (blaues Trikot) leistete die Vorarbeit zum 1:0 beim Derbysieg des TSV Schott Mainz in Waldalgesheim. Das entscheidende Tor im Titelfavoritenduell schoss Thorsten Kleber. Archiv

Foto: Harry Braun

Natürlich musste Bert Balte erst einmal vor verfrühter Euphorie warnen. "Heute wurde noch nichts entschieden", sagte der Trainer des Fußball-Verbandsligisten TSV Schott Mainz nach dem 1:0-Sieg bei Oberliga-Absteiger SV Alemannia Waldalgesheim. Der Saisonauftakt hatte gleich zwei der heißesten Anwärter auf Titel und Aufstieg zusammengeführt. Doch Meister werden nicht am ersten Spieltag gekürt.

Aber immerhin: Der TSV konnte eine erste Duftmarke setzen. Den Sieg verdienten sich die Mainzer mit ihrem frühen, energischen Störaktionen. Gegen die insbesondere in der ersten Hälfte etwas behäbig und schlafmützig wirkenden Waldalgesheimer eroberten sie in einem Korridor rund um die Mittellinie viele Bälle und störten den Aufbau der Gastgeber damit empfindlich. "In der Vorbereitung war das alles noch ein bisschen lasch gewesen", sagte Balte. "Heute waren wir 90 Minuten bissig. Auf Grund der kämpferischen Leistung geht der Sieg in Ordnung." Selbst als sie in Unterzahl gerieten, brachten die Mainzer ihren Vorsprung sicher über die Zeit.

Auch das einzige Tor des Tages hatte der TSV seiner aggressiven Arbeit gegen den Ball zu verdanken. Die Schottler hatten am Mittelkreis den Ball erobert. Die rechte Abwehrseite der Alemannen war unterbesetzt und unsortiert. Die Mainzer durften unbedrängt flanken. Der Ball kam hoch in den Strafraum. Zu hoch, als dass Mükkerem Serdar per Kopf hätte abschließen können. Der Angreifer produzierte eine Kerze, Richtung linker Torpfosten. Von hinten kam Kapitän Thorsten Kleber herangestürmt und drückte die Kugel kaltblütig über die Linie (26.).

Angriffe über die Außenbahnen waren das Mittel, mit dem sich die Mainzer ihre besten Möglichketen erarbeiteten. Sebastian Bauschke hätte schon früh das 1:0 erzielen können. Christian Kunert hatte sich auf der rechten Seite gegen mehrere Abwehrspieler behauptet und Kunert den Ball in den Lauf gelegt. Dessen Abschluss war nicht schlecht, doch Mareck Dörr im Kasten der Waldalgesheimer zeigte eine tolle Reaktion (17.). Nenad Simic vergab nach einem Eckball von Adem Kaya das 2:0. Der Ball rutschte ihm über die Stirn (40.).

Schott-Keeper Manthe rettet

Doch auch die Gastgeber hatten gute Chancen. Ein Versuch von Arlind Mulaj vom Strafraumeck touchierte die Latte (16.). Patrick Manthe musste bei einem Schuss von Armando Grau nachfassen (44.). Dafür rettete der Mainzer Keeper Sekunden vor dem Pausenpfiff seinem Team die Führung. Manthe warf sich in den Schuss von Lars Weingärtner.

Viel änderte sich an diesem Bild auch nach dem Wechsel nicht. Beide Mannschaften mühten sich, erarbeiteten Halbchancen, waren aber nicht zwingend. Spannung kam erst wieder auf, als Nenad Simic für eine Notbremse Rot sah (68.) – der Innenverteidiger war letzter Mann gewesen. Strittig war, ob er nicht den Ball getroffen hatte. Die Waldalgesheimer konnten mit dem Vorteil wenig anfangen. Zu hektisch spielten sie die Bälle nach vorne. Die Mainzer konnten meist problemlos klären und sich damit Luft verschaffen.

Nur einmal wurde es noch brenzlig. Patrick Walther hielt bei einem Freistoß direkt drauf. Manthe wäre wohl zu spät gekommen. Doch der Ball strich knapp am Pfosten vorbei (74.). "Den habe ich drin gesehen", sagte Balte an der Seitenlinie und atmete kurz durch.

André Weingärtner, der Waldalgesheimer Trainer, sprach in der ersten Enttäuschung von einem schwachen Spiel beider Teams. Das wollte Balte so nicht unterschreiben. "Beide Mannschaften sind taktisch hervorragend gestanden", meinte der TSV-Coach.

Gert Adolphi





Alemannia Waldalgesheim – TSV Schott Mainz 0:1 (0:1)

Alemannia Waldalgesheim: Dörr -Baumann (81. Neumann), Klöckner, Fennel, Frank (12. Kranz) – Grau, Weingärtner, Walther, Lang – Mulaj, Serratore (64. Schneider).

TSV Schott Mainz: Manthe – Schmitt (58. Schlosser), Döring, Simic, Günes – Bauschke, Kleber – Kreuz, Kaya (71. Engel), Kunert – Serdar (75. Heeg).

Schiedsrichter: Christopher Dispot.

Zuschauer: 350.

Tor: 0:1 Kleber (26.).

Rote Karte: Simic (68.).