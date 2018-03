Aus unserem Archiv

Offenbach

Das gewaltige Sturmtief «Xynthia» hat über Westeuropa gewütet und mindestens 53 Menschen in den Tod gerissen. Die meisten Opfer gab es in Frankreich. In Deutschland wurden mindestens vier Menschen von umstürzenden Bäumen erschlagen. Bundesweit richtete der Sturm große Schäden an. Orkanböen entwurzelten Bäume, deckten Dächer ab und wirbelten Baustellenteile durch die Luft. Im Reiseverkehr brach ein Chaos aus: Viele Züge standen still, Flüge fielen aus, Straßen waren blockiert. Bahnfahrer müssen auch morgen noch mit Beeinträchtigungen rechnen.