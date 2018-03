Aus unserem Archiv

Karlsruhe

Ein in Österreich festgenommener mutmaßlicher islamistischer Terrorist ist nach Deutschland ausgeliefert worden. Der 26-jährige Deutsche soll als Mitglied der «Deutsche Taliban Mudschaheddin» eine Terrorausbildung im Grenzgebiet von Pakistan und Afghanistan absolviert haben. Außerdem sei er in Propagandavideos aufgetreten, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Der Terrorverdächtige war am 31. Mai in Wien festgenommen worden.