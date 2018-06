Österreich feiert Beginn der EU-Ratspräsidentschaft

Schladming

Unter dem Motto „Servus Europa“ inszeniert die Regierung in Wien mit einem Gipfelpicknick und einem großen Konzert die Übergabe des EU-Ratsvorsitzes von Bulgarien an Österreich. Bunte Gondeln, bemalt mit den Flaggen der EU-Mitgliedstaaten, sollen die Besucher des Festes auf den 1906 Meter hohen Berg Planai in Schladming bringen. Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sind bei der symbolischen Übergabe des Ratsvorsitzes auf dem Gipfel mit dabei. Offiziell beginnt die österreichische Ratspräsidentschaft am 1. Juli.