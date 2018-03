Öger Tours setzt auf Langzeiturlauber

Sonne satt auch in der kalten Jahreszeit: Der Türkei-Spezialist Öger Tours hat seinen Winterkatalog vorgestellt. Bei den Urlaubsangeboten kommen vor allem Langzeiturlauber auf ihre Kosten.

Öger Tours setzt im kommenden Winter verstärkt auf Langzeiturlauber.

Der Türkei-Spezialist Öger Tours setzt im kommenden Winter verstärkt auf Langzeiturlauber. Mit 190 Hotels in der Türkei, in Ägypten und Tunesien gibt es mehr Häuser mit speziellen Angeboten als früher, teilte die Thomas-Cook-Tochter bei ihrer Präsentation der Winterkataloge in Hamburg mit. Diese Art des Urlaubs sei schon länger im Kommen: In den vergangenen zwei Wintern sei jeweils ein Plus von mehr als 15 Prozent bei Langzeitgästen im Vergleich zu den Vorjahren verzeichnet worden, sagte Geschäftsführer Georg Welbers.

Die Preise in der Türkei steigen im Winter um zwei Prozent. Urlaub in Ägypten wird im Gegensatz dazu um drei Prozent billiger. Auch Familien und Langzeiturlauber, die im Orient Urlaub machen, zahlen im Schnitt etwas weniger als im Vorjahr. Langzeiturlauber erhalten außerdem einen Bonus in Höhe von 50 Euro, wenn sie bis zum 31. August buchen. Das gilt für mindestens 28 Tage lange Reisen nach Ägypten, Tunesien, Marokko oder in die Türkei.

An Langzeiturlauber richtet sich auch die im Sommer eingeführte Vitalwelt. Sie wird im kommenden Winter in 12 Hotels angeboten und beinhaltet unter anderem ein Fitnessprogramm, Spaziergänge, Marktbesuche, Spieleabende und Zugang zu einer Bücherei.

Nach der Einführung der Urlaubsländer Tunesien und Marokko im Sommer werden diese nun auch im Winter erstmals im Katalog angeboten. Der gesamte Orientkatalog umfasst 272 Hotels. Sie befinden sich in Tunesien, Marokko, Ägypten, Jordanien, Oman und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 189 Hotels umfasst der Türkei-Katalog. Damit biete Öger Tours das «umfangreichste Türkeiprogramm auf dem deutschen Markt».