Öfen und Kamine: So stellt man sie richtig auf

Öfen und Kamine sorgen in der tristen Jahreszeit für behagliche Wärme im Eigenheim. Beim Aufstellen der Wärmespender sind allerdings einige Feuerschutzmaßnahmen zu beachten, raten Experten.

Ein Kamin fasziniert nicht nur Kinder: Er muss aber richtig aufgestellt sein. (Bild: dpa/tmn) Foto: DPA

Öfen und Kamine sollten nicht in Berührung mit brennbarem Material kommen. Daher sollte der Abstand von den Seiten und Rückwänden von Feuerstätten sowie deren Rauchrohren zu Holzverkleidungen oder tapezierten Wänden mindestens 40 Zentimeter betragen. Darauf weist das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg hin. Wenn der Hersteller dies angibt, könne der Abstand in Ausnahmefällen auch nur 20 Zentimeter betragen.

Wird mit Feststoffen wie Holz und Kohle geheizt, dürfe auch der Fußboden vor der Ofenöffnung nicht brennbar sein. Alternativ sollte als Puffer ein nicht brennbarer Belag wie Stein, Glas oder Metall in einer Breite von mindestens 50 Zentimetern nach vorne und 30 Zentimetern an den Seiten zwischen Kamin und etwa Holzboden gelegt werden.