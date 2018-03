Aus unserem Archiv

Hannover(dpa)

Zwei Wochen nach einem fremdenfeindlichen Vorfall im Spiel gegen Mainz sind in Hannover zwei Fans identifiziert worden. Die 96-Anhänger erhielten Hausverbot, teilte die Polizei kurz nach dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit. Die Mainzer Fußball-Profis Leon Balogun und Anthony Ujah waren nach eigenen Angaben rassistisch beleidigt worden. Zwischen sechs und zwölf Personen seien an den Vorkommnissen am 13. Januar beteiligt gewesen, bestätigte Hannover 96 damals. Die Heimfans hätten unter anderem Affenlaute nachgeahmt, hatte der frühere 96-Profi Balogun erklärt.