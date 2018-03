Aus unserem Archiv

Johannesburg

In Südafrika sind mehr als 900 Bergarbeiter in einer Goldmine eingeschlossen. Grund ist ein Stromausfall unter Tage in dem Bergwerk in der Provinz Freistaat. Ein Sprecher der Betreiberfirma ging davon aus, dass es den Eingeschlossenen gut gehe. Bislang konnten 64 Kumpel gerettet werden. Die Gewerkschaft forderte den Bergbaukonzern Sibanye-Stillwater und die Betreiberfirma auf, die Rettungsarbeiten schneller voranzutreiben. In dem Bergwerk wird Gold in einer Tiefe von 700 Metern und 2200 Metern abgebaut.