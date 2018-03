Aus unserem Archiv

Detmold

Eine ältere Dame hat in einem Parkhaus in Detmold versehentlich eine Schneise der Verwüstung hinterlassen: Insgesamt wurden sieben Autos beschädigt, als die 86-Jährige in ihrem Wagen mit dem Fuß von der Bremse rutschte und dadurch voll auf das Gaspedal trat. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 35 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Dennoch nahmen die Polizisten der betagten Dame den Führerschein fürs Erste weg.