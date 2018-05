80-Jähriger schießt in USA auf zwei Menschen und tötet sich

Los Angeles

Ein 80-Jähriger hat in einem Wohnhaus im US-Staat Kalifornien zwei Menschen mit Schüssen verletzt. Die Polizei fahndete nach dem Vorfall in dem Ort Mill Valley nahe San Francisco nach dem Mann und fand ihn später mit einer Schusswunde tot in einer Wohnung auf. Der 80-Jährige habe offenbar Selbstmord begangen, sagte ein Beamter dem TV-Sender KTVU zufolge. Die beiden Angeschossenen, ein Mann und eine Frau, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Motiv des Mannes war zunächst völlig unklar.