76ers bezwingen Miami Heat: In Playoffs gegen die Knicks

In einer am Ende hochspannenden Partie gewinnen die Philadelphia 76ers und machen dank Joel Embiid die Playoff-Teilnahme perfekt – dort warten die New York Knicks. Die Heat haben noch eine Chance.

Anzeige

Philadelphia (dpa) – Die Philadelphia 76ers haben sich den vorletzten Playoff-Platz der Eastern Conference gesichert und treffen in der ersten Runde auf die New York Knicks um den Deutschen Isaiah Hartenstein. In einer bis zur letzten Sekunde engen Partie gewannen die 76ers am Mittwochabend 105:104 gegen Vorjahresfinalist Miami Heat. Miami hat am Freitag noch eine weitere Chance auf die Playoff-Teilnahme.

Die Gäste aus Florida hatten sich zur Halbzeit einen zweistelligen Vorsprung erarbeitet, verloren im Schlussviertel dann aber völlig die Kontrolle über die Partie. Joel Embiid sorgte mit einem ganz starken Pass beim Stand von 96:96 für eine Vorentscheidung und ermöglichte seinem Teamkollegen Kelly Oubre Jr. einen Korbleger plus Freiwurf im Anschluss. Diese Führung 36 Sekunden vor Schluss gaben die 76ers nicht mehr aus der Hand. Embiid beendete die Partie mit 23 Punkten, 15 Rebounds und 5 Vorlagen. Die 25 Zähler von Tyler Herro für die Miami Heat waren am Ende zu wenig für Rang sieben der Playoff-Setzliste.