Köln

Oberleitungsschaden

750 Passagiere saßen etwa drei Stunden in Zügen fest

Von dpa

i Ein ICE ist aufgrund eines Oberleitungsschadens am Bahnhof Berlin-Buch liegengeblieben. (zu dpa: «750 Passagiere saßen etwa drei Stunden in Zügen fest») Foto: Jörg Carstensen/DPA

Bahnreisende in zwei Zügen in Köln mussten sich am Donnerstag in Geduld üben. Ihre Züge mussten auf der Strecke evakuiert werden – doch aus Sicherheitsgründen zog sich das hin.