Die gemeinsame Fraktion von CDU und CSU im Bundestag feiert ihr 75-jähriges Bestehen. An einem historischen Ort in Bonn, im ehemaligen Plenarsaal des Bundestages, wo der Bundesadler noch hängt.

Bonn (dpa). Mit einer Festveranstaltung im früheren Plenarsaal in Bonn hat die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion und CDU-Bundesvorsitzende, sagte, die vergangenen 75 Jahre hätten bewiesen, dass beide Parteien gemeinsam sehr viel erreichen könnten. «Die Grundvoraussetzung dafür sind die Einigkeit zwischen unseren beiden Parteien und die Geschlossenheit innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion», unterstrich Merz. Er würdigte die Zusammenarbeit als so geschlossen, eng, freundschaftlich und kameradschaftlich wie selten zuvor in der Geschichte dieser Fraktion.

Der CDU-Vorsitzende betonte, die Union wolle nach der nächsten Bundestagswahl wieder regieren. Er bekräftigte auch die Bedeutung der Aufgabe in der Opposition: «Wir sind nicht das fünfte Rad am Wagen.» Merz sowie der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sprachen bei dem Festakt vor etwa 500 aktiven und ehemaligen Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU sowie deren Mitarbeiter.

Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender und Unionsfraktionsvorsitzender, spricht bei der Festveranstaltung 75 Jahre CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, die im World Conference Center im ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestags stattfindet. (zu dpa: «75 Jahre CDU/CSU-Fraktion: Merz betont Einigkeit») Foto: Thomas Banneyer/DPA

Nach der ersten Bundestagswahl vor 75 Jahren hatte sich die CDU/CSU-Fraktion am 1. September 1949 in Bonn konstituiert. Erster Vorsitzender war Konrad Adenauer. Er wurde schon zwei Wochen später zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.

An der Veranstaltung im einstigen Plenarsaal nahmen auch Mitglieder früherer Bundeskabinette teil. Auch die Vorgänger im Amt des Chefs der CDU/CSU-Fraktion, Ralf Brinkhaus und Volker Kauder, waren anwesend. Die langjährige Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel war nicht in Bonn, sprach aber in einem Film zum Jubiläum.

In dem ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestages am Rheinufer tagten die Bundestagsabgeordneten von 1992 bis 1999. Seit dem Umzug des Bundestages nach Berlin wird das Gebäude als Veranstaltungsort genutzt. Der Bundesadler hängt immer noch an der Wand hinter dem Rednerpult. Der frühere Plenarsaal ist heute Teil des World Conference Center Bonn und kann zusammen mit einem weiteren neuen Gebäude für Veranstaltungen mit bis zu 7.000 Personen genutzt werden.