700 Millionen Dollar für 10 Jahre: Hohei Ohtani wechselt

ARCHIV – Japans Superstar Shohei Ohtani wechselt zu den Dogers. Foto: -/kyodo/dpa

Los Angeles (dpa). «Dies ist ein einzigartiger, historischer Vertrag für einen einzigartigen, historischen Spieler», sagte Ohtanis Agent Nez Balelo von CAA Sports in einer Erklärung.

Der 29 Jahre alt Ohtani war 2018 zu den Los Angeles Angels in die Major League Baseball gewechselt. «Ich habe mich entschieden, die Dodgers als mein nächstes Team zu wählen», schrieb Ohtani am Samstag in den sozialen Medien und beendete so die Spekulationen über seine Zukunft.