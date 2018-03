7:0 – Waldemar Stiers Dickenschieder starten fulminant

Kein Teaser vorhanden

Waldemar Stier (in Dunkeblau) schenkte zum Auftakt der C Hunsrück dem TuS Dichtelbach (rechts mit Rico Hofmann) drei Tore ein. Stiers VfR Dickenschied ist nach dem 7:0 der erste Tabellenführer.

Foto: B&P Schmitt

Ein perfekter Einstand für Stier, ein desolater Auftakt für Dichtelbach: Im zweiten Jahr nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs will der TuS hoch hinaus, von der B-Klasse wird geträumt. Jetzt gab es direkt am ersten Spieltag den ersten Dämpfer. Trainer Uwe Schäfer sagte: "Das war eine Katastrophe. Wir hatten eigentlich eine gute Vorbereitung, aber in Dickenschied lagen wir schnell 0:2 zurück. Am Ende haben wir uns aufgegeben. Dickenschied war viel erfahrener und hat hochverdient gewonnen. Für uns beginnt die Saison erst am nächsten Sonntag gegen Soonwald II."

In der Kreisliga C Rhein musste B-Klasse-Absteiger SG Morshausen ebenfalls einen Fehlstart verkraften. Bei der SG Urbar II, die in der Vorsaison noch in der Reserveklasse kickte, setzte es eine 1:2-Niederlage. Auch der andere B-Klasse-Absteiger SV Niederburg II gewann seine Partie nicht. 0:0 hieß es immerhin am Ende bei der Dritten der SG Biebertal/Unterkülztal, die mit Ex-Bezirksliga-Kickern wie Tobias Kehrein und Patrick Scheerer angetreten war. Erster Spitzenreiter in der C Rhein ist übrigens die SG Ehrbachtal II nach dem 5:2 über die SG Boppard II.

Schützenfest zum Saisonauftakt in der Kreisliga C Mosel/Eifel: B-Klasse-Absteiger SG Lutzerath demontierte die SG Moselkern/Müden II mit sage und schreibe 14:0 und ist damit natürlich der erste Tabellenführer in der Spielklasse.

Die Lutzerather Mannschaft des neuen Trainers Wolfgang Breitscheidel kannte kein Erbarmen mit der Moselkerner Reserve, die in der Vorsaison immerhin Tabellensechster wurde. Ein Grund für das Debakel war sicherlich auch die ungünstige Ansetzung der Partie – zeitgleich spielte Moselkerns A-Klasse-Elite beim TSV Emmelshausen II (1:3). Lutzerath profitierte auch davon.

Vizemeister SG Auderath/Alflen ging dagegen überraschend bei der Ellenz-Poltersdorfer Reserve mit 1:4 unter. "Wir haben ultimative Fehler gemacht", meinte Auderaths Trainer Ralf Hamper. "Aber Ellenz II hatte auch einige Spieler aus dem Kader der Ersten dabei. Hoffentlich ist das auch so gegen andere Mannschaften."

Keine Probleme mit einer Reserve-Elf hatte dagegen der SV Beurener Höhe, der locker mit 6:2 bei der SG Weiler-Gevenich auf dem neuen Rasenplatz in Faid gewann. Auch B-Klasse-Absteiger SG Cochem/Klotten II gab sich gegen die SG Urmersbach II, die nur mit zehn Mann angetreten war, beim 4:1 keine Blöße. bon

bon