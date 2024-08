München

Autoknacker aussperren

7 Sicherheitstipps für Autos mit Keyless-System

Von dpa/tmn

i Keyless als Diebstahlrisiko: Autodiebe haben es zunehmend auf Fahrzeuge mit diesem System abgesehen. (zu dpa: «7 Sicherheitstipps für Autos mit Keyless-System») Foto: Matthias Balk/DPA

Autos mit Keyless-System erkennen den Schlüssel, wenn man sehr nah am Fahrzeug steht. Sie entsperren die Tür, erlauben das komfortable Starten per Knopfdruck – sind aber meist unsicher. Was hilft?