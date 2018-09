64 Baumhäuser im Hambacher Forst abgebaut

Kerpen

Im Braunkohlegebiet Hambacher Forst will die Polizei heute ein weiteres Baumhausdorf räumen. Nach Angaben eines Polizeisprechers sollen im Laufe des Tages „so viele wie möglich“ der Baumhütten im Dorf „Lorien“ beseitigt werden. Am späten Abend hatte die Polizei Aachen eine erste Bilanz zu den Räumungsarbeiten in dem uralten Wald veröffentlicht: Bislang seien 64 Baumhäuser der Rodungsgegner abgebaut worden. Demnach beseitigten die Einsatzkräfte gestern elf Baumhütten. Die Polizei bewertete den Tag als „relativ ruhig“.