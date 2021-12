60. Sieg: Friedrich gewinnt zweiten Viererbob-Weltcup

Der Doppel-Olympiasieger vom BSC Oberbärenburg gewann auch am Sonntag den Viererbob-Weltcup in Winterberg, nachdem er schon am Vortag siegreich gewesen war. Mit seinem Team Thorsten Margis (SV Halle), Candy Bauer (BSC Oberbärenburg) und Alexander Schüller (SV Halle) setzte sich Friedrich mit 0,30 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Brad Hall durch. Dritter wurde der Österreicher Benjamin Maier. Der für Stuttgart fahrende Berchtesgadener Johannes Lochner kam diesmal auf Rang fünf. Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach landete nur auf Platz acht.

