6:0 in Offenbach: Bayern im Pokal-Viertelfinale

ARCHIV – Bayern-Trainer Alexander Straus und sein Team sind ins Pokal-Viertelfinale eingezogen. Foto: Ulrich Gamel/Kolbert-Press/dpa/Archivbild

Offenbach (dpa). Die Tore für das Team von Trainer Alexander Straus erzielten Jovana Damnjanovic (21. Minute), Sydney Lohmann (24.), Jill Bayings (78.), Alara Sehitler (84.) und Pernille Harder per Doppelpack (88./90.).

Die Gastgeberinnen wehrten sich zunächst tapfer. Die lange Winterpause war ihnen aber auch anzumerken, am Ende schwanden die Kräfte. Ihr bis dahin letztes Pflichtspiel hatten sie am 26. November gegen den SC Freiburg II in der Regionalliga Süd bestritten.

In der Runde der besten Acht treten die Münchnerinnen am 5. März (18.30 Uhr/Sky) gegen den Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena an. Vorjahressieger VfL Wolfsburg spielt beim Bundesliga-Rivalen TSG Hoffenheim. Das Halbfinale steht am 30./31. März an, das Endspiel am 9. Mai in Köln.