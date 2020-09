Am Mittwoch, 30.09.20, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich in Bausendorf ein Arbeitsunfall.

Eine 57- jährige, männliche Person wollte einen Baum in einer Höhe von ca. drei Metern abschneiden. Dabei wurde das Schwert eingeklemmt. Beim Versuch dieses zu befreien, schlug die Motorsäge, mit laufendem Schwert, gegen den Unterarm der Person. Diese wurde mit einer tieferen Schnittverletzung ins Krankenhaus eingeliefert.



Vor Ort befanden sich ein Rettungswagen und der Notarzt, sowie der Rettungshubschrauber aus Luxemburg.



Rückfragen bitte an:

