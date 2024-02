51 Tore in 54 Spielen: Matthews trifft in NHL schon wieder

Auston Matthews zählt seit Jahren zu den besten Stürmern der NHL, eine Saison wie derzeit hatte er noch nie: Beim Sieg der Toronto Maple Leafs erzielt er die Treffer 50 und 51 – in nur 54 Partien.

Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs wird von seinen Teamkollegen gefeiert. Foto: Rick Scuteri/AP/dpa

Tempe (dpa). NHL-Profi Auston Matthews hat sein 50. Saisontor erzielt – in nur 54 Spielen. So schnell war das seit 28 Jahren keinem Eishockeyspieler in der National Hockey League gelungen.

Der Stürmer von den Toronto Maple Leafs traf beim 5:3 gegen die Arizona Cardinals zum 2:0 und legte später mit dem 51. Saisontor noch das 4:2 nach. Schneller bei 50 Saisontoren war zuletzt Mario Lemieux, der 1995/1996 für die Pittsburgh Steelers nur 50 Spiele brauchte. Am schnellsten war Wayne Gretzky, der 1981/1982 lediglich 39 Spiele im Trikot der Edmonton Oilers brauchte, um auf 50 Treffer zu kommen.

In der laufenden Saison ist Matthews klar Spitzenreiter in der Torjägerliste der NHL. Sam Reinhart von den Florida Panthers hatte vor dem Spieltag am Mittwoch zehn Tore Rückstand. Leon Draisaitl stand mit 27 Saisontoren auf Rang 19 der Torjägerliste, beim 5:6 der Edmonton Oilers gegen die Boston Bruins kam auch kein weiteres hinzu. Für die Oilers war es nach zuletzt zwei Siegen eine ärgerliche Niederlage im Kampf um die Playoff-Plätze. Verfolger Los Angeles Kings hat nur einen Zähler Rückstand.