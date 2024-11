National läuft es beim FC Bayern. Auf die Siege in Bochum und Mainz lassen die Münchner einen Heimerfolg gegen Union Berlin folgen. Diesmal ist es keine Musiala-Gala, sondern der Tag von Kane.

Fußball: Bundesliga, Bayern München - 1. FC Union Berlin, 9. Spieltag in der Allianz Arena. Kingsley Coman (l) von München jubelt mit Harry Kane über sein Tor zum 2:0. (zu dpa: «5:0, 4:0, 3:0: Bayern runden perfekte Woche gegen Union ab») Foto: Sven Hoppe/DPA

München (dpa) – Vor der wichtigen Champions-League-Aufgabe gegen Benfica Lissabon hat der FC Bayern München eine perfekte nationale Fußball-Woche mit dem Heimerfolg gegen Union Berlin abgerundet. Auf das 5:0 in Bochum und das 4:0 im DFB-Pokal in Mainz ließ der Tabellenführer am Samstag ein ebenfalls ungefährdetes 3:0 (2:0) folgen.

Es war mal wieder ein Harry-Kane-Tag in der Allianz Arena. Der Engländer erzielte seine Saisontore zehn und elf in der Bundesliga. Erst verwandelte der Torjäger vom Elfmeterpunkt (15. Minute). Dann drückte er eine Kopfballvorlage von Kingsley Coman ins Netz (51.). Der spielfreudige Coman hatte zuvor das 2:0 erzielt (43.).

Für die Eisernen aus Berlin war es das nächste Frusterlebnis nach dem blamablen Pokal-Aus beim Drittligisten Arminia Bielefeld (0:2). Torwart Frederik Rönnow verhinderte am Ende mit einer Parade bei einem Schuss von Coman eine höhere Niederlage (87.). «Deutscher Meister wird nur der FCB», riefen die Bayern-Fans in den Schlussminuten.

Unions Hilfestellung beim ersten Bayern-Tor

Auch eine Zauber-Pause von Nationalspieler Jamal Musiala, der bei den Erfolgen in Bochum und Mainz groß aufgespielt und insgesamt viermal getroffen hatte, hielt die Bayern nicht auf. Eine Gala war der Auftritt vor 75.000 Zuschauern nicht. Aber souverän war er allemal.

Das Gewinnen wurde dem Favoriten dabei durch Union-Profi Benedict Hollerbach erleichtert. Der Angreifer agierte gegen Bayern-Stürmer Michael Olise im eigenen Strafraum höchst ungeschickt. Sein Beinstellen führte zum Foulelfmeter und der frühen Führung durch Kane, der vom Punkt den Ball scharf und platziert unten links versenkte. Auch nach dem achten Elfmeter in der Bundesliga steht bei Kane die 100-Prozent-Quote.

Die Bayern dominierten. Union verteidigte in einem engmaschigen 5-4-1-System, in dem die Münchner trotzdem immer wieder Lücken fanden. Großartig herausgespielt war Tor Nummer zwei. Geburtstagskind Alphonso Davies (24) zog auf dem linken Flügel unwiderstehlich los, passte zu Kane, dessen direkte Weiterleitung Coman überlegt vollendete.

Neuer hält stark gegen Jordan

Die Konter der Gäste verpufften überwiegend. Bei einem gefährlichen Schuss von Jordan aus der Drehung konnte Bayern-Torwart Manuel Neuer noch so eben die Arme hochreißen und den Ball zur Ecke abwehren (32.). Es war die größte Torchance der Berliner.

Bayern-Trainer Vincent Kompany konnte in der Gewissheit der früh entschiedenen Partie frühzeitig mehrfach wechseln und Stammkräfte wie Minjae Kim, João Palhinha und auch Olise auswechseln und für die Champions League schonen. Auch Musila durfte nach 74 Minuten vorzeitig die Arbeit beenden.

Nach den zwei Niederlagen bei Aston Villa (0:1) und dem FC Barcelona (1:4) müssen die Münchner am kommenden Mittwoch daheim gegen Benfica Lissabon unbedingt den zweiten Sieg im neuen Liga-System einfahren. Denn international sind die Bayern unter Zugzwang.