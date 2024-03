… Pkw waren in Deutschland am 1. Januar 2024 zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilt.

… Pkw waren in Deutschland am 1. Januar 2024 zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilt. Gegenüber dem Vorjahres-Stichtag entspricht das einem Plus von 0,7 Prozent. Die Gesamtzahl der Kraftfahrzeuge inklusive Lkw, Bussen und Krafträdern lag bei 60,68 Millionen.

Holger Holzer/SP-X