470 Kitaplätze in fünf Einrichtungen

Vekist wurde 2009 als Verbund evangelischer Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Simmern-Trarbach gegründet. Damals gehörten dem Verbund die Kitas in Argenthal, Enkirch, Kastellaun, Kirchberg, Simmern und Kümbdchen an. Erster Vorsitzender wurde der damalige Simmerner Pfarrer Wolfgang Jöst. Ihm folgten später die Pfarrer Hans-Joachim Hermes und Knut Ebersbach. Argenthal und Enkirch schieden aus, dafür kam in Simmern eine weitere Einrichtung hinzu.