…Autos werden in diesem Jahr bis Ende Dezember von den Bändern der deutschen Pkw-Fabriken gerollt sein.

Das ist laut einer Prognose des Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen die niedrigste Zahl seit 1997. Für das Jahr 2020 rechnen die Experten mit einem weiteren Produktionsrückgang auf 4,5 Millionen Fahrzeuge. Als wichtigste Gründe für die Entwicklung sehen die Experten die Zollkriege des US-Präsidenten Donald Trump, die die exportstarken deutschen Hersteller in besonderem Maße treffen. Erst für 2021 erwartet das Institut wieder eine leicht steigende Fahrzeugproduktion in Deutschland.

Dirk Schwarz/SP-X