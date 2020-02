400 Kilo schwere Statue von Denkmal in Rio geklaut

Rio de Janeiro (dpa). Eine 400 Kilogramm schwere und zwei Meter hohe Bronzestatue ist in Rio de Janeiro geklaut worden. Die Figur des Denkmals zu Ehren des ersten Präsidenten Brasiliens, Marechal Deodoro, stellte die Mutter des Politikers dar. Deodoro regierte das südamerikanische Land zwischen 1889 und 1891. Auf Fotos klaffte an der Stelle, an der sich die Figur befunden hatte, eine Lücke. Das Denkmal war beschädigt, Befestigungsmaterial offensichtlich entfernt worden. Das Denkmal wird regelmäßig Ziel von Diebstählen. Die Diebe wollen die Beute voraussichtlich schmelzen und die Bronze verkaufen.